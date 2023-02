“GF Vip 7” | la Vippona si chiude in magazzino disperata | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 febbraio 2023) News tv. . Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico da casa. I Vipponi di questa settimana edizione sono a dir poco scatenati e ogni giorni né combinano delle belle. Momento difficilissimo al GF Vip 7 per Giaele De Donà, la quale, dopo ciò che ha dovuto sopportare nel corso della puntata in diretta, si è chiusa inscoppiando in lacrime. Dopo lo sfogo in solitaria, Giaele ha pianto davanti ad una dispiaciuta Nicole Murgia, che ha provato a migliorarle l’umore.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria e un Vippone vicinissimi: cos’èdopo la puntata “GF Vip 7”, Giaele De Donà scoppia in lacrime:Momento difficile per Giaele De Donà al GF Vip 7. Ore dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini non ce l’ha fatta ...