Gf Vip 7 | i dubbi di Edoardo Tavassi su Martina Nasoni | “Se io fossi realmente interessato a una persona…”

(Di martedì 14 febbraio 2023) La trentatreesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata alquanto incandescente per tre dei suoi protagonisti, ovvero Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e l’ospite. L’ingresso della gieffina, vincitrice della sedicesima edizione della versione “Nip del Grande Fratello, ha scardinato gli equilibri, come comunque lo stesso Alfonso Signorini aveva già preventivato, quando ha annunciato la presenta di alcuni ex fidanzati nella Casa di Cinecittà. Di recente,ha espresso delle perplessità sul rapporto tra lae il Vippone: Ogni tanto una telefonata, l’ultima di un’ora e mezza così. Nel mio caso se ioa una persona di certo faccio qualcosa in quei cinque anni, non aspetto ...