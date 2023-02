Gf Vip 7 | Gianluca Benincasa svela un aneddoto inedito sul suo mancato ingresso nella Casa | “Non ho paura a dirlo | è la verità!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 febbraio 2023), agguerritissimo come non mai, si è lasciato andare a delle considerazioni scottanti sulla sua ex fidanzata AntoFiordelisi. Il caos si è scatenato aPipol, dove, intervistato da Gabriele Parpiglia ha detto la sua verità in merito aldel Gf Vip: Deianira ha lanciato la notizia del mio. Si poteva anche evitare. Tu (Deianira, ndr) stai diffamando a uno senza neanche il suo permesso. Io stavo facendo la quarantena, perché vengo chiamato per entrare. Prima che mi dicessero che era arrivato questo esposto vedo una notizia di Deianira che dice che il mioè saltato per l’esposto. Questa cosa io l’avevo presa ...