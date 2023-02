“GF Vip 7” | Edoardo Donnamaria e un vippone vicinissimi | cos’è successo dopo la puntata

Al Grande Fratellosi è registrato un momento bollente tra Alberto De Pisis edDonnamaria , che ha attirato non poco l'attenzione degli spettatori. Donnamaria si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto per ...Il Grande Fratelloha deciso di festeggiare San Valentino in maniera decisamente bislacca. Anziché cogliere l'...San Valentino sarà quella degli Incorvassi formata da Micol Incorvaia ed...

Gf Vip, Antonella infuriata per il bacio tra Edoardo e Alberto. oriana a rischio squalifica Ivana sbugiarda L ilmessaggero.it

Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Oriana, Antonino, Edoardo, Daniele, Nicole, Attilio e Davide Sondaggi e percentuali Il Corriere della Città

Gf Vip 7, i dubbi di Edoardo Tavassi su Martina Nasoni Isa e Chia

"Grande Fratello Vip", Alberto ed Edoardo si scatenano nella gara di baci TGCOM

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi a San Valentino: Vai a leccare i cucchiai di Antonino Fanpage.it

Negli ultimi tempi ha avuto diversi diverbi con Edoardo e Tavassi, i quali, feriti dalle parole del VIP, non hanno tardato a manifestare tutto il loro risentimento. In veranda, i Donnavassi commentano ...“Questo è il classico posto in cui la gente dà il peggio di sé. Magari non sarà così, ma Edoardo e Antonella stanno insieme perché sennò escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno ...