Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della trentatreesima puntata

(Di martedì 14 febbraio 2023)lunedì 13 febbraio 2023: chi ha vinto la sfida tra ladel Gf Vip 7 in onda su Canale 5 e la fiction di Rai Uno Blackout – Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci?tutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023, la prima didi Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ha conquistato 4.748.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.676.000 spettatori con uno share del 19.8% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 il ritorno di Stasera Tutto è Possibile è scelto da 1.393.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 il nuovo ciclo di puntate di Freedom – Oltre il confine debutta con 765.000 ...

per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share . Ascolti tv, ieri sera: Fiori sopra l'inferno sospese vs Grande Fratello7. Auditel ieri sera, 13 febbraio 2023 ...Il motivo C'entra Andrea Maestrelli:cosa è successo nel dettaglio. Luca Onestini è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello. In queste ...

Cos'è successo al Grande Fratello Vip il 13 febbraio Mediaset Infinity

Chi esce stasera al Grande Fratello vip Nessuno, ecco perché Tag24

Il Gf vip sfida il festival di Sanremo: ecco cosa succede questa sera Dire

Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera lunedì 13 febbraio 2023 Eliminato Attilio Romita | Video Mediaset SuperGuidaTV

Grande Fratello Vip, Attilio Romita spiazza: "Ecco cosa mi ha detto ... ComingSoon.it

Il televoto ha deciso di eliminare Attilio Romita dal Gf Vip, ma lui non l’ha presa bene: ecco cosa è accaduto in diretta tv. Attilio Romita è da tempo uno dei concorrenti più chiacchierati del Gf Vip ...Nella puntata di ieri sera del Gf Vip, Daniele Dal Moro ha spiazzato sulla relazione con Martina Nasoni, rivelando ...