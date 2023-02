Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi | frasi inappropriate | social in rivolta

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023)scatena il caos al GF VIP 7 con un’uscita decisamente inappropriata, in quanto la giovane influencer salernitana, già nota per il suo carattere spigoloso e per i continui battibecchi con il gruppo di Vipponi, è stata immediatamente rimproverata da Edoardo Donnamaria per aver pronunciato una frase che ha suscitato l’ira del web. L’ultima settimana nella Casa più spiata d’Italia è stata contraddistinta dall’ingresso di tre ex fidanzati dei concorrenti, che hanno portato con sé incomprensioni e scintille. GF Vip 7,l’ha fatta grossa! Mentre gli altri si dividevano tra riabbracci e discussioni, l’ex diè rimasto fuori dai giochi in seguito al tempestivo intervento del padre della Vippona. Tuttavia, l’influencer è riuscita a ...