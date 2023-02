Gerry Scotti | la rinuncia inattesa | la decisione gela Mediaset

Ha tenuto compagnia per tutto l'autunno al pubblico di Canale5 con Caduta Libera,che ora ha lasciato il testimone della fascia oraria preserale della rete ammiraglia a Paolo Bonolis con Avanti un altro! Presto però sarà protagonista in prima serata su Canale5 con Lo ...... " The radio dreamers - Storie e personaggi straordinari della radio ", in cui pagina dopo pagina sono raccontate oltre sessanta storie personali di protagonisti del microfono daa ...

Lo Show dei Record, Gerry Scotti: Mi ha commosso la storia della ... Fanpage.it

Festa all'ippodromo Ghirlandina con Gerry Scotti Modena 2000

Gerry Scotti genitori: morti improvvisamente, età, verità, Verissimo Tag24

Gerry Scotti in lacrime: il conduttore non ce l'ha fatta, cosa è successo Grantennis Toscana

In terapia intensiva: Gerry Scotti colpito da una malattia terribile ... Fortementein.com

Ha tenuto compagnia per tutto l’autunno al pubblico di Canale5 con Caduta Libera, Gerry Scotti che ora ha lasciato il testimone della fascia oraria preserale della rete ammiraglia a Paolo Bonolis con ...Gerry Scotti è stato intervistato dalla redazione TV, Sorrisi e Canzoni nei giorni scorsi e la chiacchierata inedita che è avvenuta con la giornalista del noto settimanale italiano che si occupa di ...