...della società ispezionata è stato segnalato alla Camera di Commercio di Chieti "per ... Campagna 'Carnevale sicuro', lasequestra oltre 1500 articoli ultima modifica: 2023 - 02 - 13T10:48:23+...CHIETI. In concomitanza con le festività del Carnevale, il Comando provinciale delladi Chieti ha dato avvio ad un piano di contrasto al commercio di materiali non sicuri, ...di Chieti -per ...

Gdf Pescara: piano d'azione “ Stop Fake”,sequestri di oltre 402 mila ... Corriere Peligno

Gdf Pescara sequestra oltre 400mila maschere di carnevale anteprima24.it

Gdf Pescara: le indagini delle Fiamme Gialle sul reddito di ... Corriere Peligno

GdF Pescara: scoperti 160 lavoratori non in regola in imprese di ... Rete8

Pescara, la Gdf svela l'evasione fiscale online di un medico Agenzia ... Italpress

1223/2009 sui prodotti cosmetici”. Il rappresentante della società ispezionata è stato segnalato alla Camera di Commercio di Chieti – Pescara per violazioni amministrative inerenti alla sicurezza dei ...Tra false o omesse dichiarazioni dei percettori di reddito relative a posizioni lavorative o giudiziali scoperti dalla Guardia di finanza anche 'disoccupati' che si giocano tutto online.