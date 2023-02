Gb | per Camilla corona ‘riciclata’ senza il diamante Koh-i-Noor

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – La regina consorteuserà unaper l’inzione del 6 aprile,il controversoKoh-i-. La moglie di re Carlo III utilizzerà la stessaricevuta nel 1911 dalla regina Mary alla sua inzione, modificata con l’aggiunta di diamanti della collezione della Regina Elisabetta II. Nell’annunciarlo, Buckingham palace ha sottolineato che è la prima volta nella storia recente che non viene creata unanuova per l’incornazione, una scelta fatta in nome “della sostenibilità e l’efficenza”. La corna scelta è già stata prelevata dall’esposizione al pubblico nella Torre di Londra per venire modificata. Oltre all’inserimento dei diamanti Cullinan III, IV e V ...