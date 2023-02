Gay e vegano | ecco chi è il ragazzo che vuole spazzare via Greta Thunberg

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cari ambientalisti da strapazzo, gretini da salotto, cassandre capaci solo di spaventare adulti e bambini, finti-espertoni dalla narrativa catastrofista, talebani dell'ecologismo più sfrenato, esageratori di professione: è ora di mettere da parte l'ideologia e cominciare a raccontare la verità. Sui cambiamenti climatici e sulle modalità per affrontarli e governarli. E allorauna carrellata di previsioni spaventose e facilonerie tipiche della vulgata green confutate e messe alla berlina. Bjorn Lomborg - danese, omosessuale, vegetariano, professore aggiunto alla Copenhagen Business School, direttore del Copenhagen Consensus Centre da lui stesso fondato, già direttore dell'Environmental Assessment Institute e soprattutto autore nel 2001 del best seller “The Skeptical Environmentalist” (L'Ambientalista Scettico) e nel 2020 di “False Alarm: how climate change panic ...