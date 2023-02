Galeone | “Napoli | un atleta terribile come Kvara è perfetto per te”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Giovanniè rammaricato del fatto che ilavrebbe dovuto prendere unper gli azzurri Giovanniaveva anticipato sin da inizio anno che ilavrebbe vinto lo scudetto. L’ex allenatore del Pescara ed amico di Massimiliano Allegri, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, ritorna sul suo pronostico che sta per combaciare con la realtà: “Ad inizio stagione ho pronosticato lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, ma da buon napoletano scaramantico, da questo momento in poi non pronunzierò più questa parola. Se ne riparlerà soltanto a titolo vinto. Io sono molto amico di Max, ma a dire il vero non avremmo visto ...