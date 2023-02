Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 14 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 14 febbraio 2023), 14, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna un’intervista al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per commentare i risultati delle elezioni regionali. Inoltre, spazio a un’inchiesta sul mondo degli anarchici, mentre continuano le manifestazioni di piazza. Nel corso della serata, focus sul tema dei salari, tra la conferma del maxi-aumento ai deputati siciliani e il mancato pagamento di molti lavoratori in diverse parti dell’Italia. E, ancora, una pagina sulla sanità: dai presunti effetti avversi dei vaccini per il Covid-19, ai casi di alcuni calciatori che si sarebbero ammalati di SLA alla ...