Fumeo Carlo | linea accessori di maglia made in Italy

(Di martedì 14 febbraio 2023)è una storia che inizia nel 1932 da un calzaturificio in seta di Lentate sul Seveso, nel cuore della Brianza. Nel 1933, fondatore dell’azienda insieme al fratello Ernesto, si reca in Germania per acquistare nuovi telai e ne nota uno per la realizzazione di cravatte ain seta. Ha una felice intuizione e lo compra senza indugio. Dopo nemmeno un annoritorna in Germania, questa volta per ordinare grossi telai da cravatte. È da quel momento che inizia la produzione di pregiate cravatte che pochi anni dopo porteranno l’azienda ad esportare l’eleganza delinin tutto il mondo. Le cravatte ininiziano a conquistare le ...