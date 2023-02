Francesco Rocca che squadra tifa? Il suo nome può ingannare

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 febbraio 2023)è il nuovo Presidente della regione Lazio, con ladel cuore che in tanti casi è stata sbagliata per motivi pazzeschi. Alla fine la Regione Lazio cambia schieramento politico, con il centro-sinistra che dunque perde anche la zona della Capitale, conche dunque è il successore di Nicola Zingaretti, con quest’ultimo che aveva dovuto lasciare la carica di interim a Daniele Leodori. Stona sicuramente la scarsa affluenza di possibili elettori alle urne, ma questo non limita assolutamente lo straordinario dominio da parte della sua coalizione, capace di superare addirittura il 50% dei consensi popolari. Ansa Fotodunque può finalmente esultare per la sua elezione come nuovo Presidente della regione Lazio, con il centrodestra che non governava in ...