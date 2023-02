Francesca Amadori | accordo con l' azienda di famiglia dopo il licenziamento

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si chiude con unextragiudiziale la causa a Forlì trae l'di. Come spiega una nota dello studio legale dell'avvocato Domenico Tambasco, che ha assistito la nipote del fondatore del gruppo avicolo, ieri "ha trovato consensuale e positiva conclusione il contenzioso in essere". A gennaio 2022, che ricopriva la carica di responsabile della comunicazione del gruppo, era stata licenziata e aveva impugnato il provvedimento, sostenendo di essere stata discriminata come donna e aveva chiesto un risarcimento di oltre due milioni.