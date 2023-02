Formula 1 - Ecco la nuova Ferrari SF-23

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Scuderiaha tolto i veli allaSF-23, la sessantottesima monoposto del Cavallino Rampante nata per il Mondiale di1. Sotto la guida del nuovo team principal Frédéric Vasseur, il team rilancia la sfida per l'imminente stagione agonistica 2023, insieme alla consolidata coppia di piloti formata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. Dopo due anni di presentazioni a distanza, si è tornati a un evento di presentazione dal vivo, insieme a un gruppo di tifosi della Scuderia, sul circuito di Fiorano. SF-23. La squadra torna a utilizzare la denominazione che ha caratterizzato quasi interamente l'era ibrida della1. La sigla SF ha debuttato nel 2015 ed era stata accantonata solo lo scorso anno, con la F1-75, per celebrare l'anniversario speciale del Cavallino. A ...