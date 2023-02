Formula 1 | ecco la nuova Ferrari SF-23 Leclerc | «Non vedo l’ora di tornare in macchina per provare a vincere» – Le foto e il video

(Di martedì 14 febbraio 2023) Laha scelto il giorno di San Valentino per presentare lamonoposto SF-23 che scenderà in pista al prossimo Mondiale di1 al via il 5 marzo in Bahrein. La“Rossa” di Charlese Carlos Sainz è stata svelata durante la cerimonia a Fiorano, dove laè stata portata in pista dal pilota automobilistico monegasco dopo aver vinto il sorteggio con la monetina contro Sainz. «Sensazioni? E’ stata una bella sensazione tutto è filato liscio, anche se ho fatto solo due giri. Ho dato prime indicazioni al team, lava bene, è scorrevole, è andato tutto molto bene», ha detto. LaSF-23 è l’erede di quella della stagione passata: sulla parte posteriore della ...

Tuttavia la controprova più sincera la vedremo quando la SF-23 indosserà le gomme da bagnato intermedio. Ecco che in queste condizioni di poco grip la meccanica conterà più dell'aerodinamica, capiremo ...