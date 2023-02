Ford taglia 3 800 posti di lavoro in Europa “La produzione di auto elettriche richiede meno personale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il gruppomobilistico statunitensesi appresta are 3.800dinei suoi stabilimenti europei. Si tratta dell’11% del suo organico nel Vecchio Continente. I licenziamenti verranno realizzati nei prossimi due anni. Il paese più colpito è la Germania dove i dipendenti verranno ridotti di 2.300 unità. 1.300saranno inveceti in Gran Bretagna e gli altri 200 negli altri paesi europei. Gli esuberi si inseriscono in un più ampio piano di ripensamento del modello di business diin, dove i profitti mancano da tempo. Lasi focalizzerà su un minor numero di modelli di cui molti esclusivamente elettrici. Le motorizzazioni di questo tipo richiedono...