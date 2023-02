Ford - In Europa saranno tagliati 3 800 posti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lacompie un nuovo passo nel suo processo di "trasformazione" delle attività europee, svelando i dettagli di un nuovo piano di ristrutturazione e riorganizzazione per i prossimi tre anni. In particolare, l'Ovale blu ha deciso di tagliare 3.800di lavoro nel Vecchio continente, più dei 3.200 annunciati nelle scorse settimane dalle organizzazioni sindacali tedesche. I dettagli. La ristrutturazione degli organici è stata motivata con la necessità di "rispondere a condizioni di mercato in rapida evoluzione" e all'intensificazione della concorrenza nel segmento delle elettriche e, nello specifico, al "crescente numero di concorrenti" che stanno entrando in. I tagli riguarderanno soprattutto funzioni che oggi sono sempre più concentrate in America alla luce, anche, della "minor complessità" dei veicoli a batteria. Infatti, ...

"Sono decisioni difficili, non prese alla leggera - ha affermato Martin Sander, direttore generale diModel e in- . Riconosciamo l'incertezza che crea per il nostro team e voglio ...La transizione verso i motori elettrici presenta il conto ai lavoratori della: il colosso automobilistico americano progetta infatti di tagliare 3.800 posti, in, nel corso dei prossimi tre anni. La cura dimagrante si concentrerà sulle posizioni amministrative e ...

