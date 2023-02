Fontana stravince su Majorino e trionfa nei centri investiti dal Covid

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il successo oltre le aspettative del centrodestra riconferma Attiliogovernatore della Lombardia col oltre il 55%, staccando di oltre 20 punti il principale avversario, Pierfrancesco, candidato PD-M5S. Non c'è partita, invece, perla candidata del Terzo polo, Letizia Moratti, che va oltre il 9% e ancor meno per la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi, che sfiora 1,5%. «Il primo sentimento è la gioia per i lombardi che hanno capito il nostro lavoro - afferma il vincitoreUna vittoria che tocca tutti i territori e figlia del grande dialogo con le componenti di tutta la regione». Per il riconfermato presidente della Lombardia, il risultato della Lega e della lista civica a lui collegata, che riducono lo svantaggio nei confronti di Fratelli d'Italia rispetto alle Politiche, è «la dimostrazione che il ...