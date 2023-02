Fondi per le opere pubbliche in Terra di Lavoro | pubblicato l’avviso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E‘ stato appenasul sito istituzionale dell’Entepubblico per la presentazione di manifestazione di interesse, finalizzata alla partecipazione della selezione per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per le seguenti: Servizio di progettazione per il potenziamento della rete infrastrutturale provinciale, finalizzata allo sviluppo turistico e attrattivo delle S.P. n. 104 – S.P. n. 283 – S.P. n. 132 (Euro 88.636,28); Servizio di progettazione per l’adeguamento funzionale della S.P. n. 85 per il miglioramento e la fruibilità per la strada del commercio per le aree interne (Euro 66.477,21); Servizio di progettazione per il potenziamento della ciclovia turistica sulla S.P. n. 18 località ...