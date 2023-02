Fiocchi Ecr | Stop a motori a scoppio costerà centinaia di migliaia di posti di lavoro

Lo ha detto l'eurodeputato di FdI -Pietrorelatore ombra per l'del dossier Emissioni di CO2 per automobili e furgoni.... nel 2050 non avremo più, o quasi, auto a benzina o diesel sulle nostre strade' E qual è il costo da pagare E' quello che indica l'eurodeputato di FdI, Pietro, relatore ombra per l'...

Fiocchi (Ecr): "Stop a motori a scoppio costerà centinaia di migliaia ... Il Sole 24 ORE

Auto, Fiocchi (FdI-Ecr): decisione del Parlamento europeo di vietare ... La Voce del Patriota

Auto, svolta Europa: nel 2050 non ci saranno più veicoli diesel o benzina | F-Mag F-Mag

Ue, Fiocchi (FDI-ECR): bene Governo con circolare applicativa su ... La Voce del Patriota

Fdi al Pe, 'congratulazioni a Procaccini co-presidente Ecr' - Europa Agenzia ANSA

Per questo abbiamo espresso voto contrario". Lo ha detto l'eurodeputato di FdI- Ecr Pietro Fiocchi relatore ombra per l'Ecr del dossier Emissioni di CO2 per automobili e furgoni. Ecr (Alexander ...Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr Carlo Fidanza insieme con i colleghi Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Giuseppe Milazzo e Denis Nesci.