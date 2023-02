Filadelfia a lutto

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 febbraio 2023) They greased the poles. Hanno spalmato il grasso sui pali. A Philadelphia, l’ansia per la storia si sublima così. Evocando un’inutile misura di ordine pubblico — come se bastasse dell’olio biodegradabile a scoraggiare i tifosi dall’arrampicarsi sui lampioni— e diventata il simbolo della trepidazione collettiva. Quella del non succede, ma se succede che da queste parti segna l’avvicinamento verso le grandi occasioni. Fotografia perfetta di una città scaramantica e pessimista, ma dove a dominare, alla fine, è sempre la mistica speranza di potercela fare. Quella che a volte esalta, ma più spesso ammazza. Come sanno bene i tifosi locali, che aspettano da quattro anni l’occasione per riversarsi in massa lungo Broad Street, il viale a quattro corsie che taglia la città, per festeggiare un titolo della propria squadra. Rimanendo però fregati, anche questa volta. Era a successo in autunno, ...