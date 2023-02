FIFA 23 Scambi Stelle del Futuro – Future Stars Swaps Tracker

(Di martedì 14 febbraio 2023) In arrivo su23 un nuovo programma “” () che permetterà di ottenere premi fra i quali carte speciali (incluse alcune icon), pacchetti e player pick completando una serie di SBC ed obiettivi a tema: venerdì 3 febbraio, al termine dell’evento dedicato ai TOTY, inzierà infatti quello dei, ledele per l’occasione EA Sports, già a partire da lunedì 30 gennaio, darà il via anche ai! Ogni obiettivo (o SBC) completato permetterà di conquistare delle particolari card gettone (token) come quella sotto illustrata Queste card potranno poi essere utilizzate in specifiche sfide creazione rosa consentendo in questo modo di riscattare uno o più dei premi ...

L'evento dedicato alle Stelle del Futuro sta per finire, ciò significa che potrebbe presto giungere l'ora di Road to the Final in FIFA 23 Ultimate Team.Su FIFA 23 Ultimate Team arrivano a partire da venerdì 3 febbraio le Future Stars, le Stelle del Futuro dedicate ai migliori giovani!