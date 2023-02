FIFA 23 Road to the Final – Verso la finale

(Di martedì 14 febbraio 2023) A partire da martedì 14 febbraio ritornano Champions League, Europa League e Conference League, dopo la lunga sosta invernale dovuta anche ai mondiali Qatar 2022! EA Sports per l’occasione, come ormai accade tradizionalmente da anni, rilascerà su23 Ultimate Team le speciali card “to the“,lae nella traduzione italiana: l’appuntamento è fissato per venerdì 17 febbraio alle 19 quando terminerà l’evento Future Stars. Le cardto the(RTTF) sono oggetti giocatore dinamici, ossia che aumentano di overall man mano che il loro club avanza nelle competizioni europee A confermare l’arrivo della promo è stata come di consueto la schermata di avvio di FUT che ha confermato anche l’aspetto delle carte RTTF delle 3 coppe europee Nei ...

