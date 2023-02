Fifa 23 Ben Yedder POTM di gennaio della LIGUE 1

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 14 febbraio 2023) E’ Wissam Benildi1! L’attaccante del Monaco si è infatti aggiudicato il premio come giocatore del mese del massimo campionato francese With 4 goals in 3 games, Wissam Benis your @UNFP #for January Coming to #FUT soon @1UberEats #23 pic.twitter.com/KJCuAzFx6N— EA SPORTS(@EASPORTS) February 14, 2023 Tuttavia, come comunicato da EA Sports, sarà necessario attendere martedì 21 febbraio per il rilascio su FUTsua card speciale, ottenibile come di consueto tramite SBC. Aggiorneremo questo articolo non appena la sfida creazione rosa rilasciata, fornendovi anche indicazioni su alcune delle soluzioni più ...