Fiction Rai1 | Resta Con Me | quando inizia | numero puntate e trama

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si chiamacon me ed è la nuovadi Rai 1 con protagonista Francesco Arca, in onda in prima serata. Si tratta di una serie tv poliziesca dai toni romantici,lmente intitolata “Mai più come prima” e successivamente “Angeli della notte”.con me: data di inizio, quantesono e dov'è stata girata La serie tv di Rai 1 «con me» viene trasmessa in prima serata da domenica 19 febbraio 2023, al posto di Lolita Lobosco 2. Ledicon me sono 8 in totale, della durata di 50 minuti circa ciascuna. La rete ammiraglia Rai ha deciso di trasmettere due episodi ogni serata, ciò significa che laandrà in onda per quattro serate, fino al 12 marzo. La ...