Fertilità | nel 2022 si è ridotta l’età media delle coppie che si sono rivolte alla procreazione assistita

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 febbraio 2023) LUGANO – Si èche si. Dopo quasi 20 anni di costante crescita, nelè stato osservato un abbassamento del dato anagraficoche siMedicina della riproduzione: l’anno scorsodonne e degli uomini che siaffidaticlinica Next Fertility ProCrea di Lugano è diminuita del 6% rispetto al 2020. «Abbiamo registrato per le donne il passaggio da 39 a 36,6 anni di; per gli uomini ...