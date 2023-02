Ferrieri Angi | congratulazioni al rieletto Presidente della Regione Lombardia | Attilio Fontana

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Fiduciosi che ci saranno proficue collaborazioni”. “Le nostreal” – a dichiararlo è Gabrieledell’-Associazione Nazionale Giovani, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia. L’, si legge nella sua nota, ha goduto da sempre nelle sue numerose iniziative, dedicate all’innovazione per il futuro dei giovani, del sostegno del gotha delle istituzioni e per questo “siamo certi e fiduciosi che con ilci saranno delle proficue collaborazioni che si aggiungeranno a tutte le iniziative in programma nel 2023 in ambito ...