Ferrari subito in pista | Leclerc | ' Vogliamo il titolo'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una giornata davanti ai tifosi ritrovati: 'C'è tanta passione, sempre incredibile qui - ha proseguito come riporta gazzetta online - E succede solo per lae questo che la rende molto speciale.

La Ferrari ha fatto le cose in grande. La Scuderia di Maranello ha svelato al mondo la nuova SF-23 con una presentazione fantastica, ed è subito scesa in pista a Fiorano con Charles Leclerc e Carlos ...Per lui e tutti gli appassionati della Rossa è un’emozione unica vederla subito in pista sulle curve di Fiorano. Poco prima like al post social di presentazione. Immobile tifa Ferrari, un amore che va ...