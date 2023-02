Ferrari SF-23 | alla presentazione spunta un Forza Napoli in diretta mondiale – VIDEO

(Di martedì 14 febbraio 2023) Oggi è stata presentata la nuovaSF23, durante l’evento uno dei presenti ha esposto un cartello con la scritta. La passione per la maglia azzurra delarriva anche durante ladella nuovaSF23. La nuova monoposto che verrà guidata da Leclerc e Sainz neldi F1 è stata svelata dal team principale Vasseur sul circuito di Fiorano. La nuova monoposto è stata provata da Leclerc che ha detto: “Anche se per solo due giri, ho provato una macchina che sembra scorrere bene e velocemente sul tracciato una bella sensazione provare questa macchina. Con due giri è difficile scendere nei dettagli della vettura, ma la macchina sembra andare bene. È fantastico avere questo spalto pieno di tifosi, con tanti altri che ci seguono ...

Per la scelta del pilota incaricato di guidare per primo ci si è affidati alla sorte. Fred Vasseur ha infatti lanciato ... Qui sotto le immagini della nuova Ferrari SF-23 e quelle del debutto in pista ...A Fiorano, in pista, è successo qualcosa di bello e significativo. Perché la Ferrari non ha soltanto tolto i veli alla nuova monoposto, la SF23, ma è tornata alle sue origini, si è consegnata alla ...