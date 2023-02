Ferrari | presentata la nuova SF - 23 | entusiasmo a Fiorano e primi giri in pista ' Lotteremo per il mondiale'

(Di martedì 14 febbraio 2023)ufficialmente la SF - 23 . La scuderia del Cavallino ha rotto gli indugi nel giorno di San Valentino . Aè andata in scena la presentazione della vettura che dovrà correre ...

Nel giorno di San Valentino laha presentato la nuova monoposto SF - 23 che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1 al via il 5 marzo in Barhain. La monoposto è statacon una cerimonia a Fiorano, alla presenza ...ufficialmente la SF - 23 . La scuderia del Cavallino ha rotto gli indugi nel giorno di San Valentino . A Fiorano è andata in scena la presentazione della vettura che dovrà correre ...

Presentazione Ferrari 2023 SF-23 in diretta da Maranello: svelata la ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ecco la Ferrari SF-23 per l'assalto al Mondiale 2023: "L' obiettivo di tutti è tornare a vincere" La Gazzetta dello Sport

Ferrari F1, presentata la SF-23. Leclerc: "Il nostro obiettivo è vincere" Adnkronos

F1, Ferrari SF-23: Intervista a Charles Leclerc [ VIDEO ] Circus Formula 1

L'unico augurio possibile per la nuova Ferrari è questo: che ci sia il tempo MOW

Domani, invece, la Ferrari si sposterà nella vicina Imola per una giornata ... il nuovo TP e General Manager della Scuderia di Maranello. “Oggi siamo pronti a presentare la nostra vettura 2023 insieme ...Qualche minuto fa, è stata presentata la nuova SF-23 e, per l’occasione, Charles Leclerc ha provato la nuova vettura tra le curve della Pista di Fiorano. La nuova Ferrari SF-23 porta tante novità a ...