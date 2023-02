Ferrari presenta la vettura | ma è Rasmus Hojlund | la parodia social dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) In vista dellazione della nuovadi Formula uno, l’Atalanta ha paragonato la velocealla corsa diStamattina lahato la nuovadi Formula 1 per cercare di vincere il Mondiale, e cavalcando l’onda rossa l’Atalanta ha sfornato “la sua”: tanto veloce e giovane. Tramite la pagina Instagram ufficiale della Dea, è stata ripubblicata l’azione spettacolare dell’attaccante danese in velocità contro la Lazio, con l’aggiunta della nuova. Paragone assolutamente azzeccato. L'articolo proviene da Calcio News 24.