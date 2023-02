Ferrari | Leclerc e Sainz scherzano sui social | “San Valentino? Sì | ma il nostro è la nuova macchina”

(Di martedì 14 febbraio 2023) In vista della presentazione della, la SF-23, Carlose Charleshanno chiamato a raccolta i tifosi con un video postato sui. Il primo a prendere la parole è stato il monegasco: “Ciao ragazzi, è un giorno speciale“. Lo spagnolo ha quindi risposto “E’ San“, al cheha precisato: “Sì, ma ilSanè la, vi aspettiamo“. Appuntamento a Maranello alle ore 11:25. SportFace.

Grande attesa per la nuova SF - 23 che gareggerà nel Mondiale 2023 : la presentazione della nuova, che segna anche l'avvento del nuovo team principal Fred Vasseur, introdurrà alcune novità tecniche e mostrerà l'aspetto della Rossa che gareggerà nella stagione ormai alle ...La coppia piloti è, per la terza stagione consecutiva, quella formata da Charlese Carlos Sainz. VEDI ANCHE La nuovasi chiamerà SF - 23 Tutti i 78 nomi della: dalla 125 alla ...

Cosa deve fare Leclerc per battere Verstappen La Gazzetta dello Sport

Ferrari, Charles Leclerc è tornato burlone: incredibile cosa ha fatto TuttoMotoriWeb.it

I segreti della Ferrari e la scelta tra Leclerc e Sainz Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Cresce l'attesa per la presentazione della nuova Ferrari e da Maranello, attravrso il profilo social in un video Charles Leclerc e Carlos Sainz chiamano a raccolta i tifosi.I due piloti della Rossa con un messaggio sui canali social del Cavallino hanno dato appuntamento ai propri tifosi per passare un San Valentino davvero speciale! Oggi infatti è il giorno della present ...