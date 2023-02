Ferrari | ecco la nuova SF-23 | il dettaglio su cui ci si gioca tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) LaSF-23 è finalmente realtà. È nata alle 11.45 ed è stata presentata in casa sua, direttamente a Maranello, prima di essere lanciata per 15 km sull'asfalto di Fiorano, prima dei test invernali del Bahrain tra 25-27 febbraio, una settimana prima del via proprio dal circuito di Sakhir. Più nera sulla livrea e con alcuni concetti aerodinamici interessanti: la coda più stretta, a T — per ridurre il calore e che indirizzi il flusso all'altezza del profilo inferiore dell'ala posteriore — un muso più stretto e un'ala anteriore che ricorda per stile quella Mercedes. Rimane la filosofia delle pance scavate, concetto che era già stato visto con lo svelamento delle linee Haas. Un concetto che rimane nelle due scuderie, mentre le altre puntano alle pance tendenti verso il basso della Red Bull. In Bahrain un pacchetto aggiornamenti da valutare Sempre in Bahrain, ...