Fedez | dopo Rosa Chemical a Sanremo | “Vorrei baciare un altro uomo”

(Di martedì 14 febbraio 2023) PERSONAGGI TV.la sua liaison consul palco di2023 e J-Ax, sogna diun. Ecco chi sarebbe il presunto prescelto dal rapper per il prossimo rendez-vous. >> Chiara Ferragni e, crisi: ecco la verità Durante una dirotta social,si lascia andare ad una confessione “piccante” ma che ha il volto di una sana provocazione. Ecco infatti che il gesto diha messo dentro l’occhio del ciclone inevitabilmente anche. Dunque sembra che abbia litigato per questo anche con Chiara Ferragni. Un gesto di cui è stato ...

... è nato il quarto figlio di Roberta Mercuri Chiara Ferragni, il dietro le quinteil bacio- Rosa Chemical di Nicola Bambini... maaver spiegato tutto ha chiesto privacy in merito all'argomento che ha spiegato vuole affrontare privatamente con il diretto interessato per cercare di trovare una nuova intesa.e il ...

Chiara Ferragni e Fedez come Wanda Nara e Icardi: gelo social dopo Sanremo Tuttosport

Fedez rompe il silenzio social dopo Sanremo, ma niente foto di Chiara Ferragni la Repubblica

Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo Ecco i segnali TGCOM

Chiara Ferragni, il dietro le quinte dopo il bacio Fedez-Rosa Chemical Vanity Fair Italia

Sanremo 2023, Rosa Chemical dopo Fedez bacia pure Mara Venier a Domenica In: “È il Festival… Il Fatto Quotidiano

SANREMO - L’ultima edizione del Festival di Sanremo verrà ricordata per l’ormai celebre “distruzione delle rose” ad opera di Blanco. Tuttavia c’è un personaggio che s’è contraddistinto per ...Sebbene non sia stata ancora data una conferma ufficiale, dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2023, qualcosa sembra essersi incrinato ...