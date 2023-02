Fedez | Chiara Ferragni e tutto quello che non ha funzionato a Sanremo 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023) Finito il festival disi tirano le somme e si fa qualche bilancio: se da una parte i risultati in tv sono stati ottimi, dall'altra parte nonhacomee l'invadente

Ormai è sdoganata, mica aspettiamoper capire se un uomo può baciarsi con un altro uomo in ... Ma analizza su Mow anche il debutto in TV nazionale della nota moglie del rapper: 'Ferragni ...Lite traFerragni per il bacio con Rosa Chemical. Spunta il commento di un testimone autore del Festival Dopo Sanremo ,è sparito dai social di sua moglie. La coppia, da sempre attivissima ...

Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo Ecco i segnali TGCOM

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la lite a Sanremo continua il silenzio: San Valentino senza dediche, fan preoccu leggo.it

Sanremo 2023, parla l'autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez: «Fedez mi ha fatto tenerezza, la risposta di Chiara ... Open

Sanremo 2023, Fedez rompe il silenzio social che preoccupava i fan: che cosa sta succedendo con Chiara… Il Fatto Quotidiano

Sotto casa di Chiara Ferragni e Fedez appare uno strano messaggio, che in queste ore sta facendo discutere il web. Lo strano messaggio sotto casa di Chiara Ferragni e Fedez Sono ormai due giorni che ...È San Valentino e sui rispettivi social dei Ferragnez nessuna foto di loro insieme. Sarà per il bacio a Sanremo tra Rosa Chemical e Fedez