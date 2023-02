Fallimento elettorale del Terzo Polo | ma Calenda dà la colpa agli elettori

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una serie di arrampicate sugli specchi che si concludono con l'addossare laai cittadini e non al mondo della politica. È questo il succo dell'intervista del leader di Azione, Carlo, dopo l'esito delle elezioni regionali del 2023 che vedono, ad esempio in Lombardia, la candidata del, Letizia Moratti, arrivare terza a distanza siderale davversari, senza neanche raggiungere il 10%. L'ex ministro si sfoga in un colloqui con il Corriere della Sera: “Abbiamo perso. Quello regionale è un voto difficilissimo per noi. Le preferenze pesano e noi invece dipendiamo da un voto di opinione. La peggiore condizione possibile per chi vuole spezzare il bipolarismo. Non cerco alibi Ammetto che non mi aspettavo il risultato in Lombardia nei termini in cui si è delineato. Neppure mi aspettavo ...