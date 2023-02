Fabio Canino | «Bravo Jankto | ha avuto il coraggio di essere felice»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole del giornalistadopo il coming out dell’ex centrocampista della Sampdoria Jakub«Come tutti, anch’io voglio vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi»: il video di Jakubè oggetto di commento da parte di molti oggi sui giornali. Il Corriere dello Sport ha interrogato, attore, scrittore, volto della tv e conduttore radiofonico. UN PASSO AVANTI – «Certamente. E se lui continua acosì determinato ancora meglio. É uscito alla luce del sole, amici e nemici ora lo sanno. Magari qualcuno lo insulterà sui social. Ma dobbiamo sempre ricordarci che le parole hanno un significato e a forza di sentirle ripetere – frocio, frocio, frocio – ...