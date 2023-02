F1 | la Ferrari presenta nuova macchina 2023 | ecco la SF-23 FOTO

Lala nuova monoposto di Formula 1, si chiama SF - 23. E' la vettura con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di conquistare il Mondiale 2023. Evoluzione della veloce F1 - ...Il giorno più atteso dai tanti tifosi dellaè arrivato: oggi, a partire dalle 11:25, la scuderia di Maranellola nuova SF - 23 , la vettura che prenderà parte al mondiale 2023 di F1. Dopo l'illusione di inizio 2022, tramutatasi ...

"Non vedo l'ora di tornare in macchina sperando di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è vincere": così Charles Leclerc sul palco di Fiorano dove tra poco sarà presentata la nuova Ferrari SF-23 ...Per lo spagnolo si è presentato il salto di qualità nel 2021, quando è stato scelto dalla Ferrari per affiancare il monegasco Charles Leclerc. Da pilota Ferrari, Carlos Sainz Jr. punta a raggiungere l ...