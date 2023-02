F1 | Frederic Vasseur | “Cauti su motore e affidabilità Leclerc e Sainz sullo stesso piano”

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Ferrari ha svelato al pubblico la SF-23 che prenderà parte al Mondiale F1 2023. Sul circuito di Fiorano è andata in scena la presentazione della nuova monoposto, seguita da uno shakedown che ha previsto i primi giri al volante per Charles. Al contrario di altri team come Red Bull, AlphaTauri e McLaren, che hanno svelato di fatto solo la livrea, la Scuderia di Maranello non si è nascosta portando subito in pista la vera macchina. Una vettura che riprende i concetti della F1-75, evidenziando però a prima vista alcune modifiche nella sua struttura sul retrotreno. Questa prima versione della SF-23 sembra essere particolarmente ricercata in termini di efficienza aerodinamica, uno dei punti deboli dell’ultimo progetto Ferrari. Il vero passo avanti prestazionale della Rossa potrebbe arrivare però da una power-unit più affidabile e quindi con la possibilità di ...

Era normale che nelle interviste preliminari al lancio della SF - 23 venisse fuori il paragone tra Jean Todt e, accomunati se non altro dal passaporto francese. Il vecchio team principal in realtà viene dai monti dell'Alvernia e il nuovo dalla periferia di Parigi, ma quando parlano inglese l'...... sottolineando ancora una volta - come già fatto in precedenza dal team principal- che gli unici 'ritocchi' permessi, a livello regolamentare, sono quelli inerenti l'affidabilità ...

Ferrari, un mese di Vasseur: lezioni di italiano, battute e cene coi piloti La Gazzetta dello Sport

F1 2023, da Vasseur in Ferrari ad Alonso e Mick Schumacher: le 10 novità top dei team La Gazzetta dello Sport

F1 Ferrari, Vasseur e il retroscena con Audi: "Ecco cosa mi hanno detto" Tuttosport

F1, Vasseur: "Obiettivo portare Ferrari alla vittoria, dovremo mantenere le promesse" Tuttosport

"Monza e Imola rinnovate per il 2024" Sticchi Damiani ha poi commentato l'arrivo di Frederic Vasseur: "Il suo è un compito molto complesso, ma sono convinto che grazie alla sua esperienza la Ferrari ...F1, Ferrari svela la nuova SF-23: Leclerc e Sainz subito in pista a Fiorano per lo shakedown! Il team principal Frederic Vasseur ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Prima il potenziale ...