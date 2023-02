F1 | Ferrari Vasseur ' Leclerc e Sainz partono sullo stesso piano'

(Di martedì 14 febbraio 2023) "La cosa più importante quest'anno è averelaal primo posto". MARANELLO - "lavorano insieme per far vincere la, partiranno entrambi". Queste le ...

...sarà il lavoro di squadra" le parole del team principal Fred. La neonata vettura è investita del duro compito di interrompere il digiuno iridato di Maranello che dura dal 2007. - La...Queste le parole di Frederic, team principal della, intervenuto da Maranello nel giorno di presentazione della nuova monoposto SF - 23 che correrà nella stagione 2023 di Formula 1, al ...

Ferrari, un mese di Vasseur: lezioni di italiano, battute e cene coi piloti La Gazzetta dello Sport

Ferrari, Vasseur: «Esperienza intensa, si sente la responsabilità. Su Leclerc-Sainz...» Formula1 Web Magazine

F1 Ferrari, Vasseur e il retroscena con Audi: "Ecco cosa mi hanno detto" Tuttosport

F1, Vasseur: "Non ho parlato con Audi prima di passare in Ferrari" Corriere dello Sport

A Maranello è il giorno della SF-23, la monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale 2023 di F1. Segui in diretta la presentazione con tutti gli aggiornamenti in tempo reale Gli ospiti… Leggi ...La SF-23 è l’eredità che Mattia Binotto ha lasciato a Fred Vasseur: il manager francese si trova servita ... pensata da chi non è più al timone della Gestione Sportiva. La Ferrari, a dispetto di tanti ...