F1 | Ferrari Sainz ' Con Leclerc legame speciale | ci spingerà a vincere'

(Di martedì 14 febbraio 2023) "È stato un inverno lungo, non avevamo maiavuto così tanto tempo per riposare". MARANELLO - "Ho uncon Charles, sono sicuro che civerso la vittoria". Queste le parole di ...

Laha scelto il giorno di San Valentino per presentare la nuova vettura che parteciperà ... Il sorteggio tra Carlose Charles Leclerc nella scelta del primo pilota alla guida della ..."È davvero fantastico poter presentare la macchina qui a Maranello con questi tifosi - ha sottolineato- Laè l'unico team che può godere di questa atmosfera. È stato un inverno lungo, ...

F1 | Ferrari: ecco la tanto attesa SF-23 di Leclerc e Sainz Motorsport.com - IT

LIVE Ferrari SF-23: presentazione della monoposto F1 di Leclerc e Sainz Autosprint.it

Ferrari SF-23: Leclerc e Sainz a caccia del titolo di Formula 1 Tuttosport

Vasseur: "Leclerc o Sainz Non mi importa, basta che vinca la Ferrari" FormulaPassion.it

Ferrari SF-23: le parole di Leclerc e Sainz: "Tifosi unici, vogliamo vincere" La Gazzetta dello Sport

E’ rimasto colpito Carlos Sainz dal super evento organizzato dalla Ferrari per presentare al mondo la SF-23, la nuova vettura costruita a Maranello e che prenderà parte al prossimo mondiale di Formula ...La Ferrari ha scelto il giorno di San Valentino per presentare ... gruppo di tifosi tornati in presenza dopo la pausa per la pandemia. Il sorteggio tra Carlos Sainz e Charles Leclerc nella scelta del ...