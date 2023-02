F1 | Charles Leclerc guida la nuova Ferrari | “Due giri | tutto liscio Voglio tornare in macchina per provare a vincere”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023)è sceso in pista a Fiorano, facendo ruggire il motore della. La monoposto del Cavallino Rampante è stata presentata proprio stamattina nell’impianto modenese e il monegasco ha avuto prontamente modo di mettersi al volante della ribattezzata SF-23, per un mini-shakedown di fronte a circa 500 tifosi in visibilio per avere assistito ai primi passi dellacreatura della Scuderia di Maranello: la volata verso il Mondiale F1 2023, che scatterà tra tre settimane, è ufficialmente incominciata.ha avuto il privilegio dire lavettura grazie alla fortuna: è infatti stato preferito, a sfavore dello spagnolo Carlos Sainz, dopo un lancio della monetina. Lo rivedremo poi all’opera dal 23 ...