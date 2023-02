F-35 Nato intercettano caccia russi in spazio aereo polacco

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 febbraio 2023) DueF-35 olandesi hanno intercettato una formazione di tre aerei militarisopra la Polonia e li hanno scortati fuori dallodel paese. Lo ha reso noto il ministero della difesa olandese attarverso un comunicato diffuso sui social network.Oggi in Polonia è stato attivato il Quick Reaction Alert (QRA) olandese. Due aerei da combattimento sono stati inviati in volo per identificare e scortare una formazione di aerei. L'allora sconosciuto si è avviciall'area di responsabilità dellapolacca da Kaliningrad. Dopo l'identificazione, si è scoperto che si trattava di tre velivoli: un russo IL-20M Coot-A scortato da due SU-27 Flanker. Gli F-35 olandesi hanno scortato la formazione a distanza e hanno ...