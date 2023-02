Evviva Paolo Conte alla Scala Lo vuole il pubblico | e anch’io ci sarò

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Qual è il limite? Cosa e chi può entrare? Leggere la lettera di unmporaneo, colto, elegante, con cui ho condiviso diverse posizioni, come Piero Maranghi, mi sconcerta. Riconoscere il merito di, dichiarare di amarlo, andare a tutti i suoi concerti nei luoghi ritenuti pertinenti dovrebbe essere sufficiente a superare ogni contraddizione rispetto a norme non scritte, ma che dovrebbero essere stabilite solo dqualità dell’artista e dal suo valore musicale. Chi penserebbe di ritenere Morandi indegno di stare a fianco di Giotto, solo per ragioni cronologiche? O Burri a Caravaggio (che convivono da 45 anni a Capodimonte)? Laè un Tempio in cui non può essere ammessa musicamporanea, se non noiosa. Berio sì, ...