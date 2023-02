Europei di ciclismo su pista | Simone Consonni e la consacrazione di un campione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Glidisusono stati ladefinitiva per. Il 28enne di Brembate Sopra è stato infatti il protagonista indiscusso della rassegna continentale andata in scena al Velodromo di Grenchen, in Svizzera, conquistando quattro dei sette podi colti dall’Italia in cinque giorni da gare. Un bottino ben oltre le più rosee aspettative che prevedevano sì un ruolo da protagonista per il ciclista residente a Lallio, ma che in pochi si sarebbero immaginati potesse contenere due medaglie d’oro e due argenti soprattutto a fronte dei problemi fisici che l’hanno accompagnato alla vigilia. Sorretto da una condizione invidiabile che gli aveva consentito di trionfare su strada nell’ultima tappa del Saudi Tour, il portacolori della Cofidis ha patito alla vigilia ...