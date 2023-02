European peace facility | la strada che l' Ue tenta per aumentare gli aiuti militari all' Ucraina

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'analisi di Alessandro Marrone (IAI): "Dato che l’Ue non può giuridicamente comprare armi, né per sé né per i Paesi terzi, Bruxelles vorrebbe rimborsare gli Stati membri che danno armi". Un'idea praticabile, "ma ha un effetto limitato”

(Agenzia Vista) Bruxelles 14 febbraio 2023 "Penso che l'European peace facility (Epf) possa perfettamente mobilitare le sue risorse in un modo più congiunto per l'acquisto di munizioni da fornire ...