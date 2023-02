Esonero Nicola | contatti in corso | trattativa serrata per il big | Salerno impazzita

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023)in: la Salernitana ha in ballo un grosso nome, pazzescaper il big. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ore contate per. La sconfitta contro il Verona costa l’al tecnico, ‘ripreso’ in volata dopo aver chiesto al presidente Iervolino di ripensarci in seguito all’umiliante 8-2 subito dall’Atalanta. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.