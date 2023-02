“Esco in ambulanza” GF Vip | il crollo improvviso e le urla in tutta la casa | “Non riesco più”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’ultima 32esima puntata del GF Vip 7 non è stata affatto facile per Daniele Dal Moro, neanche per la sua fiamma Oriana Marzoli, che ha dimostrato interesse per lui essendo stata l’unica a essere in apprensione mentre, di notte, si è lasciato andare a un confessionale rabbioso. Non si è sentito capito dal conduttore e dal pubblico, che gli hanno detto di aver esagerato con Martina Nasoni.va e ha minacciato il ritiro. Tutto il tempo, fuori dal confessionale, dove inoltre si udivano perfettamente ledi Daniele Dal Moro, c’era Oriana Marzoli ad attenderlo. Il resto dei concorrenti dello spiato appartamento del GF Vip 7, ed in particolare Martina Nasoni, pensavano a divertirsi ballando e bevendo il tanto litigato vino. Il 32enne nel frattempova e minacciava il ritiro dallo show. La 32esima puntata è stata molto ingiusta ...